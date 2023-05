Juventus, il patteggiamento è domani: o multa o penalizzazione

Dopo un continuo tira e molla, la Juventus sembra pronta al patteggiamento, con l’appuntamento fissato domani, Mercoledì 31 Maggio. Si parla o di multa o di penalizzazione, così da chiudere la vicenda.

L’incontro sarà alle 10:30.

Patteggiamento per la Juventus: si va verso la fine

La stagione della Juventus è stata a dir poco falsata, a causa delle diverse penalizzazioni che hanno colpito sia la classifica che l’umore della società e dei giocatori. Prima un severissimo -15 per via del caso plusvalenze che ha catapultato la Juventus dal terzo al decimo posto. Ripristinata la situazione, la Vecchia Signora ha rialzato la testa, balzando addirittura in seconda posizione, prima di ricevere un’altra punizione: -10 e fuori dalle zona Europa.

In più i ragazzi di Allegri hanno perso la semifinale di Europa League contro il Siviglia e la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, perdendo ogni speranza di raddrizzare la stagione. Adesso, a campionato finito, la Juventus può puntare al patteggiamento con la data anticipata a domani, Mercoledì 31 Maggio, ore 10:30.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tutto si deciderà dunque nel “processo” di domani, con la società piemontese chiamata a rispondere per illeciti di natura giudiziaria, che hanno minato – in maniera concreta – il rendimento del club. A pagarne sono stati però i calciatori, i quali sono a tutti gli effetti incolpevoli.

Oltre all’ammenda di 718.000 euro, la Juventus potrebbe rinunciare alle coppe europee per un solo anno, uscendo così da ranghi della UEFA, sperando di rientrarvi quanto prima. Se da un lato questo è un aspetto negativo, dall’altro lato potrebbe rivelarsi un aspetto positivo, poiché si costruirebbe una squadra giovane concentrandosi soltanto su due competizioni, Serie A e Coppa Italia.

L’obiettivo è chiaramente quello di trovare un punto di incontro, che possa permettere alla Juventus di uscirne ferita ma non distrutta. Dopodiché si potrà lavorare ad altre situazioni analoghe. Occorrerà così attendere l’esito di domani.