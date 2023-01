Emanuela Folliero ha rischiato di morire in un incidente domestico: cos’è successo alla conduttrice

Emanuela Folliero ha raccontato che ha rischiato la vita in un incidente domestico. La conduttrice è stata ospite di un programma radiofonico e ha confessato la tragedia scampata durante le festività natalizie. Un vero e proprio spavento per la conduttrice che non era in casa da sola.

Emanuela Folliero ha rischiato di morire in un incidente domestico

Emanuela Folliero è rimasta vittima seppure senza gravi conseguenze di un incidente domestico. La conduttrice ha dichiarato che addirittura avrebbe rischiato di morire.

Tanta paura per la conduttrice che si è raccontata a un programma radiofonico di Rtl. Un episodio che l’ha dunque molto segnata tanto da raccontarlo in radio.

Nel 2007 Emanuela si è sposata con Enrico Mellano, con il quale ha avuto un figlio, Andrea, nato nel febbraio dell’anno successivo. Dopo la separazione, nel 2009 la conduttrice ha iniziato una relazione con Giuseppe Oricci e dopo 10 anni di fidanzamento si sono sposati. Durante l’incidente.

la Folliero si trovava in casa proprio con suo figlio che ha 14 anni. Dunque, quasi un doppio spavento per entrambi.

Cos’è successo alla conduttrice

La conduttrice ha raccontato cosa le è successo al programma radiofonico “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News di essere stata vittima di un incidente domestico: “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane”.

Poi, immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: “Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza.

Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene”. Dopo aver parlato dell’incidente, infatti, Emanuela, che da pochissimo abbiamo visto ospite al Gf Vip per salutare e incoraggiare la sua amica Patrizia Rossetti, ha raccontato di sognare di condurre un programma tv insieme a lei.

