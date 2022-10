Ant Man and The Wasp: Quantumania, quando esce al Cinema, cast e trailer del film Marvel

Ant Man and The Wasp: Quantumania è il nuovo film della Marvel che arriverà nei prossimi mesi al Cinema. Ecco il trailer.

Ant Man and The Wasp: Quantumania è il nuovo film della Marvel che porta in scena un cast corale e nuovi capitoli per continuare ad arricchire il nuovo universo dei progetti cinematografici in uscita. Ecco di seguito alcune informazioni sulla trama e data di uscita.

Ant Man and The Wasp: Quantumania, quando esce al Cinema e il cast

Ant Man and The Wasp: Quantumania è il nuovo film della Marvel che nei prossimi mesi farà la sua uscita al Cinema.

La pellicola con protagonista Paul Rudd arriva nelle sale cinematografiche il prossimo 15 febbraio 2022. Al centro della trama c’è un incidente che porterà tutti i protagonisti in un nuovo universo quantico. Tante sono le sorprese sia riguardo le vicende che andranno a svilupparsi sia riguardo nuovi nemici. Inoltre, è molto probabile che si porranno le basi per Avengers: The Kang Dynasty, la pellicola corale che arriverà nel corso del 2025.

Nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd.

Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang il Conquistatore, il cattivo del film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

A sorpresa anche Bill Murray si unirà a sorpresa nel film.

A rivelarlo è stato lo stesso attore durante un’intervista con Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Di recente ho preso parte a un film Marvel. Probabilmente non dovrei dirtelo, ma ormai. In ogni caso, molte persone sono rimaste stupite dal perché io abbia deciso di partecipare a un progetto simile, ma per me è stato tutto molto semplice: conosco il regista e mi piace molto. È una persona divertente, umile E con quel film sulle cheerleader, Ragazze nel pallone, che ha fatto tempo fa, beh, è un film veramente bello.

Per cui ho accettato di partecipare anche se normalmente, come attore, non sono interessato a questi adattamenti di fumetti. Mettiamola così: il regista è un bravo ragazzo e ora posso dire di aver vissuto l’esperienza di girare un film della Marvel. Ma non credo di avere bisogno di una seconda volta”.

Il trailer del film Marvel

Nelle scorse ore è stato rilasciato il trailer con le prime immagini esclusive del film ma anche del cast che mette insieme alcuni personaggi degli ulti film di Ant Man.

C’è molta attesa per l’arrivo di questo capitolo del nuovo universo dei film Marvel.

