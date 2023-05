Juventus, Allegri dopo la penalizzazione si infuria in tv nel post partita contro l’Empoli: “Adesso basta”

Juventus, Allegri su tutte le furie dopo la penalizzazione ricevuta dalla Corte Federale. Nel post partita persa contro l’Empoli, il tecnico bianconero si è sfogato per i punti tolti e per il crollo mentale dei suoi a causa di questa sentenza.

Juventus, Allegri si infuria dopo la penalizzazione

La Juventus ha ricevuto 10 punti di penalizzazione dalla Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. Mentre sono stati prosciolti dalle incolpazioni ascritte sette ex tesserati: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

Allegri, nel post partita contro l’Empoli, era su tutte le fuori. Prima però di sfogarsi per i punti persi ha analizzato il match perso malamente: “Racchiudere la partita e la stagione in una serata come questa è riduttivo. Non troviamo alibi, dobbiamo stringerci ancora di più e abbiamo 6 punti in palio e domenica c’è il Milan. È stata una situazione strana, prima della partita è arrivata la sentenza. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo preso i due gol, potevamo accorciare. Questo non giustifica il crollo mentale. Si può parlare di tante cose, ma dobbiamo stare zitti, accettare la sconfitta“.

L’allenatore in tv nel post partita contro l’Empoli: “Adesso basta”

Il tecnico bianconero si è sfogato davanti alle telecamere: “Crollo mentale normale dopo una stagione surreale – ha detto l’allenatore dopo la pesante sconfitta contro l’Empoli -. A questo punto basta, è uno stillicidio: che decidano dove dobbiamo giocare una volta per tutte”. “I ragazzi hanno fatto il massimo, non ho nulla da rimproverare loro – riprende l’allenatore –. Non è un alibi, ma trovarsi con 10 punti in meno a un quarto d’ora dalla partita è almeno un’attenuante. E’ stata un’annata molto faticosa, sempre in altalena. E noi sul campo siamo secondi”.

Poi, aggiunge: “Prima della partita eravamo secondi in classifica poi ci siamo ritrovati 10 punti sotto. Non sarà facile nei prossimi 10 giorni: prima l’eliminazione col Siviglia, oggi ti tolgono 10 punti: un po’ di ricaduta è inevitabile. Non sono giustificazioni ma la situazione è anomala. E nonostante questo la squadra ha fatto 61 punti”.