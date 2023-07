Aria condizionata in macchina, multe in arrivo fino a 444 euro: per quali motivi e in quali casi

Aria condizionata in macchina: il Codice della strada la vieta in alcuni casi e prevede anche delle multe salate.

Aria condizionata in macchina: scatta la multa in alcuni casi per chi non rispetta la legge che regola la norma sancita dal Codice della Strada. Dunque, è necessario fare attenzione soprattutto in questi giorni di caldo afoso quando l’aria condizionata diventa necessaria per gli automobilisti.

Aria condizionata in macchina, multe in arrivo fino a 444 euro

Per chi viaggia in questi giorni di caldo afoso, l’aria condizionata è una manna dal cielo, quasi una necessità. Il codice della strada sanzione l’utilizzo dell’aria condizionata in alcuni casi all’interno delle auto. Addirittura nei casi previsti dalla legge, è prevista anche una multa fino a 444 euro per chi non rispetta.

Per quali motivi e in quali casi

I casi di multa sono regolati dal comma 7-bis dell’articolo 157 del codice della strada che recita così: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00”. Il fine è vietare di mantenere il motore e l’aria condizionata accesi durante la sosta del veicolo, al fine di limitare le emissioni di CO2 e gli sprechi di carburante.