Emilia Macchi, chi è la moglie di Roberto Maroni, ex Ministro dell’Interno morto il 22 novembre. Al fianco del politico leghista fin dai tempi del liceo, si è sempre tenuta ben lontana dai riflettori. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è la moglie di Roberto Maroni, Emilia Macchi

Roberto Maroni era sposato con Emilia Macchi, sua compagna di vita praticamente da sempre. I due si conoscono giovanissimi, tra i banchi del liceo classico Caroli di Varese.

Dal loro amore nascono tre figli, Chelo, Filippo e Fabrizio. A differenza del marito, fin da giovane in prima linea in politica, Emilia ha sempre preferito tenersi lontana dai riflettori e dall’attenzione mediatica. È figlia di uno dei fondatori della storica industria aeronautica Alenia Aermacchi, oggi parte del gruppo Finmeccanica. Lavora alla Aermacchi prima come responsabile della gestione del personale, poi come dirigente.

La morte dell’ex Ministro, il cordoglio su Facebook

Nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2022 Roberto Maroni è morto all’età di soli 67 anni, sconfitto da un brutto male che lo tormentava ormai da anni. L’annuncio del suo decesso arriva sul suo profilo Facebook: “Questa notte alle ore 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto “bene”. Eri così, Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre ed amico”.