Jova Beach Party a Marina di Ravenna: ospiti, orari e programma del concerto

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: tutto è pronto per un'altra tappa del cantante che continuare i suoi giri per le spiagge.

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: tutto pronto per lo show in programma nella giornata di venerdì 8 luglio 2022. Gli orari e il programma seguono lo schema classico di tutto gli eventi previsti dal tour delle spiagge.

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: ospiti

Lorenzo Jovanotti continua il suo Jova Beach Party sulle spiagge italiane. L’8 luglio è di scena a Marina di Ravenna. “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa.

Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”, ha dichiarato il cantante.

Orari e programma del concerto

Il programma e gli orari sono pressoché quasi sempre gli stessi: per ogni giornata apertura dei cancelli alle ore 13.30, inizio dello spettacolo alle 15.30 e conclusione alle 23.30.

I biglietti dei concerti di Jovanotti

“Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai.” – aggiunge Jovanotti – “Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante.

Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. JOVA BEACH PARTY è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perchè non smette mai di nascere.”

I biglietti sono ancora disponibili per le varie date. A disposizione è stata messa una piattaforma dedicata ad hoc per acquistare i biglietti e per avere tutti le informazioni disponibile.

