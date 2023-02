Giovanni Allevi non sta bene: le condizioni di salute del compositore nelle sue parole ai fan

Giovanni Allevi si trova in ospedale perché sta ancora combattendo contro la malattia che ha scoperto di avere nel giugno scorso. Il compositore non sta ancora bene e ha dedicato un mesaggio ai suoi fan per aggiornare sulle sue condizioni di salute.

Giovanni Allevi non sta bene

Giovanni Allevi è malato: lo stesso compositore aveva dato la notizia attraverso i suoi canali social nel giugno scorso. A 53 anni, ha annunciato di aver saputo di avere un tumore. «Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa». L’annuncio del compositore del tumore è arrivato sui social attraverso un post: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”.

Le condizioni di salute del compositore nelle sue parole ai fan

Il compositore ha risposto alle domande dei suoi fans nella virtual room del Club Maestro: “Vi ringrazio per le manifestazioni di affetto e di vicinanza che mi state dimostrando e di cui ho particolarmente bisogno in questo periodo che è forse il più difficile della mia vita”, scrive il Corriere Adriatico.

“Come sto? Non bene…Anche se la terapia sta facendo suo lavoro, il Mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolari alle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, ‘io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto. Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”, conclude. Intanto, proprio il 14 febbraio è uscito Love Collection – Special Edition, un album con alcuni dei suoi brani d’amore più noti.

