Jon Snow, sequel in arrivo: in fase di sviluppo un altro capito del Trono di Spade

Jon Snow è uno dei protagonisti principali della Serie Tv dal successo mondiale: Il Trono di Spade. Presto sarà possibile vedere il suo personaggio di nuovo sul piccolo schermo. Infatti, dovrebbe essere realizzato un sequel spin off sul personaggio interpretato da Kit Harington.

Secondo THR il progetto potrebbe permettere il ritorno di altri personaggi sopravvissuti: Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne di Tarth (Gwendoline Christie). Molti sperano anche in un ritorno di Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen, sostenendo come la Regina possa magari resuscitare con l’ausilio di una sacerdotessa, proprio come avvenuto in precedenza con Jon Snow.

In fase di sviluppo un altro capito del Trono di Spade

Jon Snow potrebbe essere il principale protagonista di un nuovo progetto al quale sta lavorando HBO.

Infatti, come riportato da Hollywood Reporter e confermato anche da Variety, l’emittente televisiva starebbe pensando di ideare un sequel basato su Jon Snow. Dunque, il progetto si trova nella fase di sviluppo ma dovrebbe andare in porto.

Intanto, il prossimo 21 agosto su HBO debutterà House of the Dragon, prequel di Game of Thrones ambientato duecento anni prima delle vicende viste nella serie tv e basato sul romanzo Fuoco e sangue di George R.

R. Martin. In Italia andrà in onda su Sky Atlantic il giorno seguente, cioè lunedì 22 agosto.

