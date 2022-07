Hard Rock Cafè apre a Milano: cimeli musicali e hamburger in via Dante

L'Hard Rock Cafè arriva finalmente anche a Milano. Il ristorante a tema rock'n'roll apre in via Dante 5, a pochi passi dal Duomo.

Milano, finalmente apre l’Hard Rock Cafè. La catena di ristoranti a tema rock’n’roll arriva anche nel capoluogo lombardo, con un locale in via Dante, in pieno centro città. Tantissimi i cimeli musicali sulle pareti del locale: dalla giacca di Elton John all’intimo di Madonna.

Hard Rock Cafè apre finalmente a Milano: è il primo locale sotto la Madonnina

L’Hard Rock milanese si trova in pieno centro città, in via Dante 5, poco lontano dal Duomo. È grande circa 800 metri quadrati e si sviluppa su due livelli. Al suo interno sono presenti due palchi per la musica dal vivo e ben 250 posti a sedere. Apre inoltre l’immancabile Rock Shop, dove i clienti potranno acquistare magliette, felpe e vario merchandise del marchio.

Il menu includerà una vasta scelta di piatti iconici, come confermano i proprietari: “Sarà tra i più vasti e ricchi della storia del marchio, che porta a Milano tutte le sue proposte”. Tra le proposte culinarie previste spiccano molti piatti classici della catena, come il Legendary Burger, Wings, Classic Nachos, Sliders, e antipasti come le Famous Fajitas e i Tupelo Chicken Tender.

Non solo hamburger: i cimeli musicali sulle pareti dell’Hard Rock Cafè

Come da tradizione, anche le pareti dell’Hard Rock Cafè di Milano saranno decorate da decine di cimeli musicali unici. Tanti strumenti e costumi appartenuti alle più grandi star della musica internazionale, tra cui la giacca dorata di Michael Jackson, l’intimo di Madonna, indossato durante il “Who’s That Girl” World Tour del 1987 e la giacca di velluto verde lime di Elton John, iconico capo di vestiario disegnato dallo stilista Stephen Sprouse.

Tra gli altri artisti rappresentati dalla collezione di memorabilia milanese spiccano Rihanna, Cher, Ligabue, i Negramaro e i Lacuna Coil.