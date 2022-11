Jeep Avenger, prezzo della versione benzina: informazioni e arrivo in Italia

Jeep Avenger, prezzo della versione benzina già disponibile. Iniziano ad arrivare le prime informazioni ufficiale per la versione non elettrica che sarà molto prima ordinabile.

Jeep Avenger, prezzo della versione benzina

Lo scorso 17 ottobre 2022 è stata presentata al Salone dell’automobile di Parigi 2022 la nuova Jeep Avenger, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio. Vero che sarà completamente elettrica ma in Spagna e in Italia sarà venduta anche in abbinamento al turbobenzina da 100 CV con un motore benzina 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata. La versione benzina, già ordinabile, parte con un prezzo da 26.900 euro.

Informazioni e arrivo in Italia

Il nuovo B-Suv arriverà in Italia nella prima metà del 2023. Mentre in Giappone e Corea del Sud nel primo trimestre del 2024, dopo l’inizio delle consegne in Europa, previsto appunto alla fine del primo trimestre del 2023. Lo ha detto Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, durante la conference call. “La nostra produzione in Europa è cresciuta del 26% nel terzo trimestre rispetto a quella di un anno fa. Abbiamo più disponibilità di chip dello scorso anno, anche se non si è ancora visto sulle consegne per questioni logistiche”.

Tra le novità della carrozzeria ci sono le dimensioni più piccole dei precedenti modelli: 4,08 metri di lunghezza. Poi, ecco il resto delle informazioni che presenta la nuova Jeep: cerchi da 18 pollici, fari Full LED anteriori e posteriori, luci ambiente multicolore, parabrezza termico, copertura per la consolle centrale, piano di carico regolabile in altezza, portellone elettrico a mani libere, sistema di Infotainment Uconnect con display da 10,25 pollici, strumentazione digitale con schermo da 10,25 pollici, Apple CarPlay/Android Auto wireless e tappetino di ricarica wireless per smartphone. Un Suv urbano, con cambio manuale e trazione anteriore.

Il consumo è di 5,6 litri/100 km, per una percorrenza media 17,9 km/litro. Le emissioni sono di 126 g/km di CO2.