Jannik Sinner, chi è l’ex fidanzata Maria Braccini: dall’amore alla rottura

Il giovane campione altoatesino di tennis Jannik Sinner ha lasciato Maria Braccini, ormai ex fidanzata.

L’indiscrezione di cronaca rosa è arrivata nella settimana durante il quale il tennista, in sostituzione all’infortunato Matteo Berrettini, è dovuto subentrare come giocatore all’interno del torneo torinese delle Atp Finals 2021.

Jannik Sinner, chi è l’ex fidanzata Maria Braccini

Maria Braccini, che su Instagram vanta più di 75 mila follower, è una modella e influencer. Nel 2020 ha stregato il cuore di Sinner ma la relazione, per un passo falso di lei, è poi giunta al capolinea. La ragazza non avrebbe preso per nulla bene la reazione del suo fidanzato ad un post su Instagram.

I due hanno avuto però alti e bassi già dall’estate 2021 tanto che la Braccini non pubblicava stories celebrative sulla vittoria del suo fidanzato da un po’ di tempo e aveva rimosso dalla sua pagina social gli scatti che la ritraevano a Montecarlo sulla terrazza dell’abitazione del compagno. Come è arrivata la rottura di questa telenovela del gossip?

È crisi con Maria Braccini?

La storia d’amore tra Jannik Sinner e Maria Braccini risale al 2020 e la causa della rottura, udite udite...è stato probabilmente un post Instagram. Stando ai rumors, infatti, il campione non avrebbe gradito il post che la fidanzata ha pubblicato in occasione dell’anniversario, e ciò avrebbe innescato una forte incomprensione tra i due. Sinner infatti, 20 enne e già promessa del tennis, non ha gradito la “mossa” della sua ragazza di rendere pubblico questo messaggio dei social. Era la prima volta che lei pubblicava un post pubblico che lo riguardava ma, pur essendo molto semplice (“Un anno insieme Jannik”, ha scritto l’influencer presentando il post) ha dato piuttosto fastidio all’atleta.

Il motivo sarebbe che, stando a quanto trapela, il tennista è assolutamente contrario a mettere sulla pubblica piazza le sue questioni amorose perchè vuole concentrarsi solo sulla sua carriera.