Gf Vip, anticipazioni di stasera, giovedì 9 marzo. Il reality andrà in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda su Canale 5 giovedì 9 marzo e che vedrà anche un provvedimento disciplinare nuovo per i vipponi della casa.

Gf Vip anticipazioni 9 marzo: in arrivo “nuovi provvedimenti”

Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini che si sta per avvicinare alla finalissima che si terrà nella prima settimana di aprile.

Sono settimane decisive in Casa, dove gli animi si fanno sempre più accesi in vista della finale che decreterà il vincitore di questa edizione. Negli ultimi giorni il reality è stato molto discusso per episodi ritenuti volgari e maleducati, motivo per cui Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento del Grande Fratello nei confronti dei concorrenti.

Tra gli argomenti, sarà affrontata la crisi tra Oriana e Daniele Dal Moro.

La puntata, inoltre, vedrà un confronto tra Ivana – fidanzata di Luca Onestini – e Nikita Pelizon.

Nuova eliminazione

Stasera ci sarà l’importante verdetto del televoto: uno tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini dovrà abbandonare definitivamente la Casa e rinunciare alla finale.