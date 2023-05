Jamie Foxx ricoverato in ospedale: come sta l’attore e le sue prime parole sui social

Jamie Foxx si trova ancora ricoverato in ospedale da alcune settimane. Nelle ultime ora sono arrivate le sue parole sui social.

Jamie Foxx si trova ricoverato in ospedale ormai da tre settimane. Nonostante il misterioso ricovero sono arrivate alcune parole dell’attore sui social per tranquillizzare. Tanti sono state le reazioni dei suoi colleghi.

Jamie Foxx ricoverato in ospedale

L’attore Jamie Foxx si sta riprendendo dopo aver avuto una “complicazione medica”, secondo un post pubblicato su Instagram dalla figlia Corinne. “Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto una complicazione medica ieri. Fortunatamente, grazie a un’azione rapida e a un’ottima assistenza, è già sulla via della guarigione”, si legge nel post. “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede di mantenere la privacy durante questo periodo”. Prima di essere ricoverato d’urgenza all’ospedale di Atlanta, Jamie Foxx si trovava nella città americana per girare il film commedia Back in Action con Cameron Diaz.

Come sta l’attore e le sue prime parole sui social

“Apprezzo tutto l’amore, mi sento fortunato” ha scritto Foxx sui suoi social mentre si trova ancora in ospedale. Come riportato da Tmz, fonti vicine all’attore e cantante dicono che in questo momento Foxx ha bisogno di tutte le preghiere e di tutti i messaggi d’affetto che i suoi fan possono raccogliere. “Ti mando amore ogni singolo giorno” ha scritto la conduttrice e comica statunitense Ellen DeGeneres. “Ti mando forza e amore” ha commentato Jeremy Renner, a sua volta reduce da un brutto incidente.