Italiani in Israele, la Farnesina sta lavorando per il rientro dei connazionali in sicurezza che sono rimasti bloccati

Dopo l’attacco di Hamas e la risposta di Israele, che hanno generato uno status di crisi in quei territori (specie nella striscia di Gaza), la Farnesina sta lavorando per il rientro degli italiani in sicurezza. Ecco cosa ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito.

Italiani in Israele, Tajani: “Lavoriamo per il loro rientro in sicurezza”

L’Unità di crisi della Farnesina e la diplomazia sono già al lavoro per il rientro degli italiani in sicurezza, come ha anche fatto sapere il ministro degli esteri italiano. “Siamo al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo” ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicurando sul fatto che si sta lavorando al massimo per il rientro degli italiani rimasti bloccati in Israele dopo l’inizio del conflitto.

“Seguiamo nostri connazionali minuto per minuto”

Il ministro degli Esteri, poi, ha aggiunto: “seguiamo minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali, con ambasciata italiana a Tel Aviv, con la nostra un’unità di crisi al Ministero degli Esteri, alcuni stanno già rientrando. Stiamo facendo tutto il possibile per metterli in sicurezza, e al momento non abbiamo notizie negative sui nostri concittadini in Israele”.