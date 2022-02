Italia-Macedonia del Nord: biglietti in vendita: dove e da quando

Italia-Macedonia del Nord, quando saranno messi in vendita i biglietti per la partita dei play off? Quanto costa andare allo stadio?

La partita Italia-Macedonia del Nord, fondamentale nel percorso della nazionale azzurra verso i mondiali, si avvicina. Il match, valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo dalle ore 20.45. Ma come fare per andare a sostenere gli azzurri allo stadio? Come fare per comprare i biglietti?

Italia-Macedonia, biglietti in vendita: come acquistarli?

I biglietti per potere assistere alla partita Italia-Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo potranno essere acquistati in prelazione a partire dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card (presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it)

La vendita libera per tutti, e quindi libera dalla prelazione, scatterà alle ore 12 di venerdì 4 marzo.

Per chiamare a raccolta i tifosi in vista di un match fondamentale per l’Italia in ottica mondiali, la FIGC ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale) con agevolazioni per famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

Italia-Macedonia, biglietti in vendita: i prezzi

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita Italia-Macedonia del Nord.

TRIBUNA CENTRALE

Euro 60

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO

Euro 40

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 30

TRIBUNA LATERALE

Euro 45

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO

Euro 30

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25

TRIBUNA GRADINATA

Euro 30

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO

Euro 20

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 14

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

TRIBUNA GRADINATA PROMO FAMIGLIA ADULTO

Euro 20

TRIBUNA GRADINATA PROMO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 14

CURVE

Euro 10

*I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso dal 7 al 16 marzo fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma dovranno registrarsi collegandosi al link http://accreditations.figc.it/dise/, entro il 5 marzo seguendo le procedure riportate.

Green Pass e mascherina per l’accesso allo stadio

Per accedere allo Stadio di Palermo, tutti i tifosi dovranno essere muniti di Green Pass. L’accesso, infatti, è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass ‘rafforzato’). È anche obbligatorio indossare una mascherina Ffp2.