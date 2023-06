Berlusconi, il Monza e l’addio al suo presidente con un video commovente. Per Galliani “vuoto che non potrà essere colmato”

Berlusconi, il Monza ha voluta dare il suo addio pubblico al presidente che ha preso la squadre e portata per la prima volta in Serie A. Berlusconi ha fatto la storia sia della politica sia del calcio nel panorama nazionale ed internazionale.

Berlusconi, il Monza e l’addio al suo presidente con un video commovente

Silvio Berlusconi è morto e dopo l’annuncio della tragica notizia sono arrivate subito le prime reazioni dal mondo della politica. Sia opposizione sia alleati hanno voluto pubblicamente esprimere un pensiero per il Cavaliere che ha fatto la storia della politica italiana. Non solo, perché anche il mondo del calcio rendere onore al presidente più vincente in Italia. Al Milan, nei suoi 31 anni di gestione, aveva invece vinto 31 trofei nazionali e internazionali. Inoltre, il Cavaliere era proprietario del Monza dal settembre del 2018: in quattro anni, in coppia con Adriano Galliani, è riuscito a portare il club brianzolo dalla Serie C alla Serie A. Nell’ultima stagione, il suo Monza si è posizionato all’undicesimo posto.

Per Galliani “vuoto che non potrà essere colmato”

“Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente“. Così Adriano Galliani ha salutato quello che è stato il suo presidente per la maggior parte della sua vita calcistica.