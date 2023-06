Supermercati aperti il 2 giugno 2023: orari di apertura e chiusura delle catene principali

Supermercati aperti il 2 giugno 2023: molti hanno già annunciato l'apertura in questo giorno di festa, per altri dipende dal punto vendita.

Supermercati aperti il 2 giugno 2023: molti nei giorni di festa approfittano per fare spese anche in occasioni di pranzi o cene organizzate all’ultimo minuto. Dunque, ecco una lista di esercizi commerciali dove potersi recare.

Supermercati aperti il 2 giugno 2023

Lo scorso anno uno dei decreti leggi annunciava la riapertura dei centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi. Dunque, il 2 giugno 2023 per molti negozi ci sarà la possibilità di accogliere parecchi consumatori essendo un giorno di festa con la possibilità di avere incassi importanti.

Orari di apertura e chiusura delle catene principali

Per verificare l’apertura e gli orari delle catene principali dei supermercati, è necessario andare sul sito di riferimento e controllare le ultime notizie. Al momento, solo le catene Bennet, Esselunga, Pam e Tuodì hanno annunciato che tutti i loro negozi rimarranno aperti. Per gli altri cambia in base alla regione e al punto vendita. Ecco quali sicuramento sono aperti venerdì 2 giugno 2023:

