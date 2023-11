Giacomo e Gabriele, chi sono i figli di Ezio Greggio: cosa sappiamo di loro?

Chi sono i figli di Ezio Greggio, tutto su Giacomo e Gabriele. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dello storico conduttore di Striscia la Notizia. Cosa sappiamo esattamente di loro?

Chi sono Giacomo e Gabriele, tutto sui figli di Ezio Greggio

Il celebre comico televisivo Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la Notizia, è anche il padre di due ragazzi, Giacomo e Gabriele, figli nati dal suo matrimonio ventennale con la modella spagnola Isabel Bengochea. Greggio si è separato negli anni Duemila dalla sua prima moglie, ma ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi due figli. Scopriamo qualche informazione in più sul loro conto. Quanti anni hanno? In che settore lavorano? Cosa sappiamo di loro?

Carriera e vita privata, cosa sappiamo esattamente di loro?

Nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995, Giacomo e Gabriele Greggio hanno 32 e 28 anni e hanno seguito strade molto diverse dal punto di vista lavorativo. Entrambi vivono all’estero: han passato molti anni a Montecarlo per poi trasferirsi a Londra. Il più grande, Giacomo, è il fondatore di EcoSweep, società di servizi creata nel 2013 che si occupa di trasporti e logistica con sede a Monaco. Si è costruito una carriera in ambito finanziario nella capitale inglese: ha lavorato per la BlueBay Asset Management e per la Barings. Oggi è felicemente sposato con l’architetto Shereen Doummar, fondatrice della società Atma Space, con la quale celebrato le sue nozze il 13 maggio 2023.

Gabriele, invece, ha seguito le orme del padre da un certo punto di vista, preferendo costruirsi una carriera nello spettacolo. In tv fin da bambino, i suoi primi ruoli sono in prodotti con protagonista Ezio Greggio, le serie O la va o la spacca e Benedetti dal Signore. Oggi lavora ancora come attore a Londra. Tra le sue pellicole più note ricordiamo Il talento del calabrone, Christmas Thieves, Vice Advocates, It’s not just cricket e Sunrise Road. Non si sa molto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ma dal suo profilo Instagram, seguito da quasi 10mila utenti, si può evincere il suo amore per il red carpet. Diverse voci di corridoio lo vedono inoltre protagonista di molti flirt importanti con grandi nomi dello spettacolo.