Intervento d’urgenza per Loredana Bertè: tour saltato

Il mondo della musica, nell’ultimo periodo, sta mostrando tante novità. Dai singoli ai dischi in uscita, fino ad arrivare alle tappe che molti artisti hanno annunciato. Tra questi c’è Loredana Bertè, costretta però a saltare il tour a causa di un intervento d’urgenza.

L’artista non riesce, per via del malore, ad esibirsi.

Loredana Bertè, l’intervento d’urgenza le fa slittare il tour

Cantante ormai famosa, e dal successo consolidato, Loredana Bertè aveva annunciato il suo tour dal nome “Manifesto Tour Teatrale 2023”. Purtroppo nell’ultimo periodo la 72enne ha avuto alcuni problemi di salute e si è trovata costretta ad avvisare i suoi fan che il suo viaggio musicale è stato annullato. Lo ha comunicato il suo staff sui social, dato che il tour sarebbe cominciato in data 19 Aprile, a Roma.

L’artista classe ’50 si è così arresta ed è stata comunicata la notizia:

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente. Motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024″.

Annullato l’imminente viaggio a tappe, sarà premura della cantante organizzare un nuovo calendario. Chiaramente chi ha già acquistato i biglietti può stare tranquillo, perché potrà utilizzarli per le prossime date. Sarà possibile anche domandare il rimborso, qualora non si volesse attendere.

Intanto sono già state annunciate le prime possibili “date di recupero”:

5 Marzo 2024, presso il “Teatro Repower” di Milano

11 Marzo 2024, presso il “Teatro Brancaccio” di Roma

15 Marzo 2024, presso il “Teatro di Varese” di Varese

19 Marzo 2024, presso il “Teatro Colosseo” di Torino

12 Aprile 2024, presso il “Teatro Ponchielli” di Cremona

18 Aprile 2024, presso il “Teatro Team” di Bari

C’è sicuramente preoccupazione per la salute dell’artista, che ha però rassicurato di non presentare gravi condizioni. Sfortunatamente il dolore non le dà modo di esprimersi al meglio e di esibirsi sul palco. In attesa di nuovi sviluppi, si conosce giò qualche nuova tappa.

LEGGI ANCHE: Milly Carlucci, continuano i problemi di salute: le sue condizioni.