Furkan Palali, chi è Fikret di Terra Amara: vita privata, carriera, film, fidanzata

Chi è Furkan Palali, volto di Fikret Fekeli Yaman in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sull’affascinante attore turco, in passato giocatore di basket professionista e modello. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Furkan Palali, volto di Fikret di Terra Amara: vita privata e carriera

Nato a Konya il 27 ottobre 1986, Furkan Palali ha 37 anni ed è un affermato attore turco, noto in Italia soprattutto per aver interpretato Fikret Fekeli Yaman, figlio adottivo Adnan Yaman, nell’amata soap opera Terra Amara. Prima di avvicinarsi al mondo dello spettacolo, Palali porta avanti una breve carriera come giocatore di basket professionista. Si forma per anni al club Konyaspor Kulübü, per poi trasferirsi al Konya, dove milita fino alla decisione di lasciare lo sport per portare avanti i suoi studi universitari. Laureato in ingegneria geologica presso l’Università di Hacettepe, Palali si avvicina alla recitazione seguendo corsi di formazione tenuti dai celebri attori Tuncay Özinel e Ferdi Merter.

In parallelo ai suoi studi e alla sua carriera sportiva, Palali comincia a farsi conoscere come modello, diventando uno degli indossatori più apprezzati del suo paese tra il 2010 e il 2011. Prende parte a numerose sfilate e posa per diversi cataloghi, guadagnandosi i titoli di Miglior modello della Turchia e Miglior modello del mondo nel 2011. La fama raggiunta come modello si rivela la spinta giusta per la sua carriera da attore. Nel 2010 Furkan Palali fa il suo esordio nella miniserie Küçük Sırlar e qualche anno dopo, nel 2016, ottiene anche il suo primo ruolo al cinema, nel dramma storico Somuncu Baba: Aşkın Sırrı. Tra le sue serie più note, oltre a Terra Amara, spicca anche No: 309, serial drammatico libero adattamento dello show coreano del 2014 Fated to Love You.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Furkan Palali, per il momento, sono parecchio limitate. Non è noto al momento se l’affascinante attore sia già riuscito a trovare l’amore. Il suo nome è stato spesso associato ad altre star della televisione turca, tra cui Demet Özdemir, con lui sul set di No: 309, Aslı Bekiroğlu, al suo fianco in My Sweet Lie, e Burcu Kıratlı. Palali ha sempre smentito queste voci di flirt con le sue colleghe. Non vi sono tracce di eventuali storie d’amore sul suo profilo Instagram, dove l’affascinante attore ha già accumulato oltre 1.8 milioni di follower.