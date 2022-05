Mika, famoso cantante originario del libano, è stato scelto per presentare assieme a Laura Pausini ed Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest 2022. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e su Andrea Dermanis, fidanzato di Mika.

Chi è il fidanzato di Mika, Andreas Dermanis?

Il celebre cantante libanese e naturalizzato inglese è diventato noto, oltre che per le sue canzoni, per la sua carriera come giudice X Factor. Il cantante è sentimentalmente legato da quasi 15 anni al regista inglese, di origini greche, Andreas Dermanis. I due si sono conosciuti durante un programma televisivo e da quel momento non si sono più lasciati.

Attualmente convivono a Londra e hanno due cani. Classe 1989, Andrea è specializzato in ambito documentaristico e nella produzione e regia di videoclip musicali e nella sua carriera ha già collaborato con grandi emittenti come: MTV, BBC, Sky Arte e Channel 4. Vanta, poi, il fatto di aver collaborato con Bastille, Pet Shop Boys, Emeli Sandé, Foster the People, Panic at the Disco, Bon Jovi.

Il coming out di Mika

Il 4 agosto del 2012 Mika ha fatto ufficialmente coming out, ammettendo pubblicamente la propria omosessualità.

“Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico di sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità, al di là dell’argomento dei miei testi“.