Dele Alli, scomparso: cos’è successo al giocatore inglese del Besiktas

Dele Alli è scomparso per qualche ore facendo perdere le sue tracce. Il giocatore inglese gioca nel club turco del Besiktas ma la sua carriera ha subito un incredibile declino. Partito alla grande qualche anno fa nel Tottenham, il giovane calciatore britannico si è spento lentamente finendo a giocare in Turchia. Poi, nelle ultime ore questa vicenda spiacevole con l’ironia del suo attuale allenatore.

Dele Alli è scomparso

Dele Alli per qualche ora ha fatto perdere le sue tracce. Il giocatore inglese gioca tra le file del club turco del Besiktas. Senol Gunes, tecnico del Besiktas, in conferenza stampa ha ironizzato proprio sulla scomparsa presunte del suo calciatore: “Abbiamo dato a Dele Alli il permesso di fare una piccola pausa, non è ancora tornato. Sta piovendo, probabilmente è per questo che non è venuto. Stiamo cercando di capire dove sia”.

Cos’è successo al giocatore inglese del Besiktas

Dele Alli ha risposto al suo allenatore attraverso il suo profilo Instagram: “Ciao ragazzi. Ho ricevuto molti messaggi e quindi volevo chiarire una cosa. Il club mi ha concesso il permesso di presentarmi oggi ad un appuntamento dal medico. Domani tornerò ad allenarmi normalmente”.

