Incidente figlio kim Rossi Stuart: l’attore si lancia nel fiume per salvarlo

Incidente Figlio Kim Rossi Stuart: l'attore italiano si è lanciato in acqua per salvare la vita del piccolo di soli due anni

Incidente figlio Kim Rossi Stuart: tragedia sfiorata a Roma per l’attore e la sua famiglia. Il figlio di due anni è scivolato nel Tevere, ma come in un film il salvataggio è stato “scenico” e fondamentale.

Incidente figlio kim Rossi Stuart

Tragedia sfiorata a Roma: il figlio dell’attore Kim Rossi Stuart è finito in acqua. Ian, il figlio di due anni, in centro per una passeggiata insieme ai genitori, è scivolato nel Tevere a causa, quasi certamente, del pavimento scivoloso.

Il piccolo è scivolato mentre camminava coi suoi sul lungotevere, meta delle escursioni cittadine dei romani quando il tempo è bello. La famiglia passeggiava all’aperto sfruttando l’ampia pista ciclabile che costeggia il fiume della città e il piccolo Ian, probabilmente sfuggito per un istante all’attenzione del gruppo, è caduto in acqua sotto gli occhi della sua intera famiglia: era presente, infatti, anche Ettore, il primogenito della coppia di attori, infatti la moglie di Kim Rossi Stuart è l’attrice Ilaria Spada..

L’attore si lancia nel fiume per salvarlo

L’attore Kim Rossi Stuart si è trasformato in eroe di un film, anche se è la realtà, per il suo bambino che è stato ritratto tra le sue braccia dagli obiettivi del settimanale “Diva e Donna”. Dunque, il gesto eroico è stato anche immortalato. L’attore non ha pensato due volte e quando ha visto il figlio scivolare in acqua, immediatamente si è tuffato per evitare la tragedia. E così è stato, padre e figlio sono usciti e si sono abbracciati proprio come in un film a lieto fine.

