Incendio in un ristorante italiano a Madrid: due morti

Nell’ultimo periodo si stanno verificando molti incendi. Ieri sera, in data 21 Aprile, si è registrato un incendio in un ristorante italiano di Madrid, una videnda che ha riportato un pessimo epilogo: due morti e almeno dieci feriti.

Il locale ha evidenziato numerosi danni.

Madrid, incendio in un ristorante italiano

Oltre agli episodi in Italia giungono spesso molte notizie anche dall’estero, in questo caso dalla Spagna. A Madrid infatti si è verificato un incendio nella serata di ieri (21 Aprile), verso le ore 23:00. Il rogo ha colpito un ristorante italiano con cucina tipica, dal nome Burro Canaglia Bar&Resto e sembra essere stato causato da un piatto flambé che lo staff era in procinto di servire proprio ad uno dei tavoli. Secondo quanto riportato da El País – che ha avuto modo di interfacciarsi con alcuni testimoni oculari – le fiamme si sono subito propagate alimentando l’incendio e colpendo anche le pareti della struttura e il tetto. Ad aumentare la forza del rogo anche le piante artificiali.

Il bilancio è molto negativo, dato che si parla di due morti (un cameriere e un cliente) e almeno dieci feriti, tra ustionati e intossicati. Alcuni, ben sei, presentano delle condizioni gravi. Questo è stato causato dal fatto che l’incendio abbia avuto origine vicino alla porta e quindi alcune persone non hanno trovato una via d’uscita. C’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco che, una volta arrivati, hanno fatto il possibile per mettere in salvo le persone coinvolte, mettendo in sicurezza la zona.

Sfortunatamente l’incendio conta dei decessi, oltre ai feriti che comunque non sembrano essere in pericolo di vita. A questo si aggiungono i numerosi danni al locale, mentre la città (e non solo) si stringe di fronte alla morte di due vittime innocenti. Uno dei due stava lavorando, l’altro era un cliente recatosi lì per passare una piacevole serata.