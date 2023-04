Chi è Cristina Cattaneo, famoso medico legale: biografia e carriera

Cristina Cattaneo è uno dei medici legali più famosi d’Italia.

Chi è Cristina Cattaneo

Cristina Cattaneo, di professione medico legale, è nata in Piemonte, a Casale Monferrato, nel 1964. Molto nota in Italia per la sua professione, trascorre la sua infanzia in Canada, dove si trasferisce per il lavoro del padre e dove rimarrà fino alla fine delle scuole medie. Dopo aver frequentato il liceo classico in Italia decide però di tornare in Canada, dove poi si laurea in biologia. Tornata in Italia si laurea in Medicina legale con il professor Grandi, colui che le chiese di dar vita al laboratorio di antropologia e odontologia forense, il Labanof, che ad oggi dirige.

Il lavoro di medico legale

Cristina Cattaneo è un medico legale particolarmente noto in Italia. Il laboratorio da lei diretto si è occupato dei casi più importanti di cronaca nera italiana, tra i quali quello di Yara Gambirasio, Serena Mollicone, Elisa Claps, Stefano Cucchi, Davide Rossi e del riconoscimento di alcuni cadaveri dei migranti morti nel Mediterraneo.

Ha scritto proprio a tal proposito il libro “Naufraghi senza volto, dare il nome alle vittime del Mediterraneo”, libro presentato anche da Fabio Fazio al programma televisivo Che tempo che fa.