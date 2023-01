Nello Musumeci, chi è il Ministro per la Protezione civile: partito, vita privata, moglie, figli

Chi è Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile ed ex Presidente della Regione Sicilia. Tutto su vita, carriera e famiglia del politico.

Chi è Nello Musumeci, noto politico catanese e Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. A capo della Regione Sicilia dal 2017 al 2022, in passato è stato anche un Europarlamentare e il Presidente della Provincia di Catania. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera politica e sulla sua vita privata.

Chi è Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile: vita, carriera, partito

Nato il 21 gennaio 1955 a Militello in Val di Catania, Sebastiano Musumeci, detto Nello, ha 67 anni ed è un influente politico italiano.

Ha un passato nel settore bancario ed è giornalista pubblicista dal 1977. Ha inoltre insegnato giornalismo ad Acireale ed ha aiutato a fondare l’Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici di Palermo. Volto del centrodestra siciliano, comincia la sua carriera politica da giovanissimo, a 15 anni, nelle fila dell’organizzazione neofascista Giovane Italia.

Dal 1994 al 2003 è Presidente della Provincia di Catania, con il partito di estrema destra Movimento Sociale Italiano. In quel periodo, nella lista di Alleanza Nazionale, viene eletto Europarlamentare con 43000 preferenze, posizione che ricopre fino al 2009.

Nel 2011 è sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali durante il quarto Governo Berlusconi. Un anno dopo, nel 2012, fa il suo primo tentativo alle Elezioni Regionali, candidandosi alla Presidenza della Sicilia: con il 25,7% dei voti viene sconfitto da Rosario Crocetta.

Nel 2017 ci riprova, con il movimento #DiventeràBellissima, partito autonomista e meridionalista da lui fondato nel 2014. Con l’appoggio di Forza Italia e della Lega, stavolta Musumeci viene eletto Presidente della Regione Sicilia, raccogliendo il 39,85% dei voti, carica che ricopre fino al 13 ottobre 2022.

Nelle elezioni politiche anticipate di quello stesso anno viene eletto senatore con Fratelli d’Italia e viene nominato Ministro per il Mare e per il Sud. Il 10 novembre successivo Musumeci perde la delega al Mezzogiorno e diventa invece il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare.

Vita privata: moglie, figli

Nello Musumeci è sposato, ma non si sa nulla di sua moglie, che tende a tenersi lontano dalla vita pubblica. In generale, il politico preferisce proteggere i dettagli sulla sua vita privata.

Musumeci e sua moglie hanno avuto tre figli maschi, Salvatore, Giuseppe e Giorgio. Il primogenito, Giuseppe, è purtroppo morto nel 2013, quando aveva appena trent’anni. Il ragazzo fu trovato senza vita dalla colf, il corpo riverso nel bagno della sua abitazione. Una perdita pesantissima, che continua a segnare il politico. Dopo la sua vittoria alle elezioni regionali del 2017, Musumeci dichiarò: “Non posso gioire, penso a mio figlio. Domani vado a trovare mio figlio al cimitero e poi in campagna per riposare qualche giorno.

Vi ringrazio tutti, è stato difficile, difficilissimo”.