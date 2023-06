Milano, tentato rapimento di una bambina al parco: salvata dalla babysitter

A prescindere dal giorno, il palinsesto delle notizie si riempie di fatti di cronaca, capaci di investire gran parte del territorio. A Milano si è verificato un tentato rapimento di una bambina al parco. La piccola vittima è stata tratta in salvo dalla babysitter.

In seguito i genitori hanno denunciato l’accaduto.

Milano, tentato rapimento al parco di una bambina

È accaduto Giovedì 22 Giugno 2023 a Milano, all’interno del parco Vergani, situato in zona Pagano. Protagonisti della vicenda sono un uomo e una bambina, rispettivamente carnefice e vittima. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe provato a rapire la bambina impegnata a giocare insieme alla babysitter, che si stava occupando di lei. Proprio quest’ultima sarebbe riuscita ad impedirlo, trattenendo la bambina e portando lo sconosciuto a cambiare idea e darsi alla fuga. Così la bimba di 4 anni è stata tratta in salvo dalla babysitter.

Seppur sia stata sfiorata la tragedia e il colpevole non sia riuscito nel suo intento, questo tentativo (fallito) di rapimento non è passato inosservato. A lavorarci ci sono le forze dell’ordine di Milano, le quali stanno indagando sulla vicenda, in primis per ricostruire in maniera fedele la dinamica. In secondo luogo l’obiettivo è quello di interrogare possibili testimoni, i quali potrebbero permettere di avere un quadro più completo e ricostruire l’episodio a tutti gli effetti. Chiaramente obiettivo ultimo è quello di identificare l’uomo, così da poterlo arrestare.

Nonostante la bambina sia al sicuro tra le braccia dei suoi genitori, è comunque scattata la denuncia tramite il padre della vittima, nella stessa giornata, ovvero Giovedì 22 Giugno. Gli inquirenti hanno chiaramente anche ascoltato la versione della babysitter e potrebbero usufruire delle telecamere di sorveglianza nella zona, così da visionare i filmati e cercare qualche informazione in più attraverso le immagini.

