Caldo africano quanto dura e come proteggersi dalle alte temperature

Caldo africano si sta abbattendo sull’Italia con temperature previste anche oltre i 40°. Ecco fino a quando si dovrà fare i conti con un caldo così forte ed afoso. inoltre, quali sono i consigli per ripararsi da queste alte temperature.

Caldo africano quanto dura

Arriva la tempesta di caldo con l’arrivo di Caronte in Italia. Dopo la settimana considerata più afosa, le temperature continuano a salire in molte città. “Siamo di fronte a una massa d’aria molto calda che andrà a investire non solo tutto il bacino del Mediterraneo, con Spagna e Grecia comprese, e la Penisola Balcanica, ma anche una parte del Nord Europa, fino in Germania con Berlino che potrebbe arrivare e superare i 30 gradi”, dice il direttore del Lamma-Cnr. Secondo l’Agenzia spaziale europea si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto del 2021. Le previsioni parlano di possibili 41 e 43 gradi a Firenze e Roma. Martedì e mercoledì 18 e 19 luglio “si prospettano come le giornate più calde“, spiega il direttore del Consorzio Lamma- Cnr, Bernardo Gozzini. “Tempo stabile, soleggiato e molto caldo almeno fino a domenica 23 luglio. Poi però nell’ultima settimana del mese potrebbe arrivare la svolta decisiva”, ha annunciato l’esperto Giuliacci. “In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali il caldo rimarrà decisamente intenso, in gran parte d’Italia, fino a lunedì 24 luglio. Poi ecco che, tra martedì’ 25 e mercoledì 26, all’improvviso sul nostro Paese irromperanno più fresche correnti atlantiche“, ha aggiunto.

Come proteggersi dalle alte temperature

Il Ministero della Salute ha dato dei consigli su come proteggersi praticamente dal caldo e dalle alte temperature, in particolare per le fasce più deboli come anziani e bambini: “Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole comportamentali in grado di:

limitare l’esposizione alle alte temperature

facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione

ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Come difendersi dal caldo