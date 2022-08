Palio di Siena 2022 chi ha vinto la gara in onore della Madonna dell'Assunta in quest'estate 2022. Due fantini finiti in ospedale.

Palio di Siena 2022 chi ha vinto la gara in onore della Madonna dell’Assunta. Inizialmente prevista per martedì 16, è stata poi recuperata mercoledì 17 dopo il rinvio per maltempo. Ecco com’è andata e cosa è successo.

Palio di Siena 2022: chi ha vinto la gara in onore della Madonna Assunta?

La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto mercoledì 17 agosto 2022 il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell’Assunta.

Si tratta della quarta vittoria consecutiva per il fantino Tittia. La gara era prevista per martedì 16 ma il maltempo l’ha posticipato al giorno seguente. Durante la corsa sono caduti i fantini di quattro contrade, i loro cavalli sono arrivati tutti ‘scossi’. I fantini caduti di Civetta, Onda e Giraffa sono stati portati in ospedale.

Le contrade con i nomi dei fantini

Le contrade con i nomi dei fanti e dei cavalli che hanno partecipato alla gara in onore della Madonna dell’Assunta sono: Tartuca (Remorex – Federico Arri detto Ares), Lupa (Astoriux – Giuseppe Zedde detto Gingillo), Giraffa ( Arestetulesu – Michel Putzu), Civetta (Ungaros – Massimo Columbu detto Veleno II), Leocorno (Violenta da Clodia – Giovanni Atzeni detto Tittia), Nicchio (Zio Frac – Stefano Piras detto Scangeo), Valdimontone (Solu Tue Due – Giosuè Carboni detto Carburo), Onda (Tabacco – Carlo Sanna detto Brigante), Selva (Reo Confesso – Sebastiano Murtas detto Grandine), Chiocciola (Viso d’Angelo – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio).

