Chi è Marianna Aprile, conduttrice di In Onda su La 7: vita privata, tv, studi

Marianna Aprile è una giornalista e opinionista, conduttrice della trasmissione "In Onda" assieme a Luca Telese su La 7.

Marianna Aprile è una giornalista, conduttrice di In Onda assieme a Luca Telese su La 7.

Chi è Marianna Aprile

Marianna Aprile, giornalista, è nata a Bari sotto il segno del Toro il 3 maggio 1976. Opinionista, giornalista e conduttrice attiva nel panorama radiofonico e televisivo, nel corso della sua carriera ha lavorato per Novella 2000 e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale Oggi, per cui ha iniziato a lavorare nel 2008. Successivamente si è distinta per la conduzione del programma Forrest, trasmesso su Rai Radio 1, ed è spesso ospite anche della trasmissione tv condotta da Lilli Gruber Otto e mezzo. Nel 2014 è stata autrice e co-conduttrice del talk politico Millennium, su Rai 3.

Vive a Milano e nell’estate 2022 è stata indicata come conduttrice del format di La7 In Onda in coppia con Luca Telese, confermata nello stesso ruolo anche nell’estate 2023.

Vabbè. @lucatelese e io da stasera saremo qui, tutte le sere, su @La7tv a cercare di capirci qualcosa insieme a voi. Ci vediamo su La7.

Ps. nota per i sismologi: tranquilli, è tutttappost, sono solo le mie gambe che tremano pic.twitter.com/RDziUYhx57 — Marianna Aprile (@mariannaaprile) August 1, 2022

Studi

Marianna Aprile è diplomata al Liceo classico. Successivamente si è laureata in Antropologia all’Università La Sapienza di Roma.

Fidanzato di Marianna Aprile

Secondo i rumors la conduttrice è sposata da tempo ma non si hanno informazioni sulla sua vita privata. La giornalista appare molto riservata.

Figli

La giornalista non ha figli, come ha dichiarato lei stessa nel corso di una puntata di In Onda nell’estate 2023.