Importante, Marracash pubblica il nuovo singolo: testo, significato e video della canzone

Importante, Marracash ha pubblicato dal 9 dicembre 2022 il suo nuovo ed ultimo singolo. Uscito in radio e sul web in queste ore, il cantante spiega anche il significato del testo e sfida così le canzoni del periodo natalizio.

Importante, Marracash pubblica il nuovo singolo: testo e significato

Importante è il titolo del nuovo singolo pubblicato da Marracash. Il significato della canzone viene spiegato direttamente dal cantante: “Ho finito di scrivere il brano appena dopo il tour ed è davvero diventato un pezzo importante.

Un po’ per il campionamento di Mina, di una delle sue tracce più famose: L’importante è finire. Il concetto della pioggia è un po’ il motore della canzone. Una pioggia che ti deprime, ma che al tempo stesso lava via i tuoi pensieri”. Mentre, ecco di seguito il testo del brano:

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non mi perderò perché no non ho più tempo

So che mi ricorderò che sei importante

Piove perché ricolma ed è traboccato perché tu prendi la forma di ogni vaso

Piove, non c’è riparo, dolce richiamo, gocce di Tavor forse divago

Ma ora che diluvia penso che sei un’illusa che non sa restare da sola perché ha paura

Ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando mentre tutti lottano per un posto nel fango

E siamo dopo la fine, la scena post crediti, conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti

Per me essere forti è potersi mostrare deboli: reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi

Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti

Piove sopra gli incendi, eccome se li alimenti: penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non mi perderò perché no non ho più tempo

So che mi ricorderò che sei importante

E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno

E lui credeva fosse segreta la loro intesa almeno

Noi non ci saremmo persi in fretta poi (il cielo piange e piove dalle nostre facce)

Non puoi nascondere a te stessa ciò che vuoi (sei importante)

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non ti perderò perché no non ho più tempo

Forse non ti troverò ma sei importante

Sei importante

Sei importante

Sei importante

Sei importante

Il video della canzone

