Impagnatiello, le sue parole nel processo per l’omicidio di Giulia Tramontano

Impagnatiello ha parlato in aula in occasione del processo a suo carico per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni e al settimo mese di gravidanza. Quando ha preso la parola, i genitori di Giulia hanno lasciato l’aula.

Impagnatiello, le sue parole nel processo

“Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa ma non sarà mai abbastanza”, ha dichiarato Alessandro Impagnatiello, l’ex barman, nel processo a suo carico per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta al settimo mese, nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, il 27 maggio scorso. “Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da disumanità – ha aggiunto – Ero sconvolto e perso. Quel giorno ho distrutto il bambino che ero pronto ad accogliere. Quel giorno anche io me ne sono andato, sono qui a parlare ma non vivo più. Non chiedo che queste scuse vengano accettate, perché sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio e molto di più, non posso chiedere perdono”.

Cosa rischia

Dopo l’udienza, l’avvocato di Impagnatiello ha fatto sapere che per il suo assistito c’è un “sincero pentimento”. E ha spiegato: “Era la prima occasione per chiedere scusa nei confronti della famiglia di Giulia. Non sa spiegare quello che è accaduto, prova sgomento e si sente molto male. Si trova in una situazione di grandissimo dolore. È appena iniziato il processo, siamo tranquilli, andiamo avanti”. Il legale ha aggiunto che “sulla perizia non dico nulla, manteniamo la posizione che abbiamo avuto fino a ora e non mostrare le nostre carte. Cerchiamo di spegnere il più possibile l’aspetto mediatico”. Le accuse sono di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.