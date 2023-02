Iljard Shaba, chi è il violoncellista ospite a Sanremo 2023: Anna Oxa, vita privata, carriera

Chi è Iljard Shaba, il violoncellista ospite al Festival di Sanremo 2023 che duetterà con Anna Oxa. Cosa sappiamo del talentuoso musicista albanese, in giro per il mondo da più di dieci anni. Scopriamo qualcosa in più della sua carriera e vita privata.

Chi è Iljard Shaba, vita privata e carriera del violoncellista ospite a Sanremo

Nato a Tirana, in Albania, Iljard Shaba è un violoncellista professionista apprezzato in tutto il mondo. Perfeziona le sue abilità con gli archi da quando aveva 16 anni. Dopo il diploma, ha studiato musica all’Academy of Music and Arts, trasformando la sua passione per la musica in una vera e propria carriera. Da allora Shaba ha portato il suo talento sui palchi di numerosi paesi in tutto il mondo, spaziando in diversi generi musicali: dal jazz alla musica classica, passando per il pop e per la musica latino-americana. Ha inoltre un’esperienza di dieci anni da dj, ruolo in cui tuttora è molto amato. Secondo alcune stime, il suo patrimonio netto dovrebbe aggirarsi attorno ai 454mila dollari.

Tra le sue collaborazioni più apprezzate dal pubblico si ricordano quella con gli artisti albanesi Valbona Mema e Gena per il brano Puthem, oltre che i pezzi Feelings e Amur suonati assieme al violinista Ervin Gonxhi. Nel 2023 Iljard Shaba arriva anche in Italia, come ospite del Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti. Il violoncellista è il partner di Anna Oxa, in una cover del brano che ha lanciato la celebre cantante italiana proprio sul palco dell’Ariston, Un’emozione da poco.

Vita privata e social network

Si sa relativamente poco circa la vita privata e sentimentale di Iljard Shaba, attentissimo nel proteggere la propria privacy. Non è quindi noto se il musicista sia sposato, fidanzato o single, né se abbia mai avuto figli. Difficile carpire informazioni anche dai suoi post sui social network, dedicati principalmente alla sua vita professionale. Il suo profilo Instagram, ad oggi, ha un pubblico di quasi 20mila utenti ed è il posto migliore per tener d’occhio il violoncellista e i suoi progetti futuri.