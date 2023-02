Iliad, nuova offerta per la casa: 150 GB a disposizione

Tra le diverse compagnie telefoniche, c’è anche Iliad, che propone una nuova offerta per la casa. Si tratta di Iliadbox, che può essere attivata sia dai già clienti che da chi non lo è ancora. Un modo per incrementare il proprio guadagno, fidelizzare gli utenti e trovarne altri.

L’unica “pecca” potrebbe però essere la copertura, visto che non prende in ogni zona.

Nuova offerta per la casa di Iliad

Iliad Italia S.p.A – che fa parte del gruppo francese “Iliad” – negli ultimi anni è stata capace di avvicinare moltissimi clienti, grazie ad offerte coerenti, sia per qualità che per prezzo. Moltissimi giga ad una cifra “onesta” e fattibile anche per gli utenti più giovani, interessati proprio ad internet e alla velocità del servizio. C’è poi la possibilità di effettuare il pagamento in modalità telematica oppure tramite la propria carta, con la preautorizzazione.

Per questo l’operatore ha deciso di proporre una nuova offerta, stavolta per la casa. Prende il nome di Iliadbox e offre il 100% della fibra, un WiFi di ultima generazione e con 150 GB e 5 G. Se si è già clienti, basta recarsi sull’area personale del sito e passare all’offerta Giga 150. La stessa offerta è presentata per i non clienti, seppur con un prezzo differente.

Ecco le tariffe:

Per i clienti: 9,99 € al meseper i clienti mobile di Iliad e pagamento automatico;

Per i non clienti: 19,99 € (anziché 24,99) al mese;

L’installazione ha invece un costo – uguale per tutti – di 39,99 euro. Gli aspetti negativi di questa offerta riguardano però la quantità di giga e la possibile copertura. 150 GB, se si utilizza internet anche per lavoro, risultano essere pochi, soprattutto se lo si utilizza in più di una persona. La copertura è invece un “terno al lotto”. Tramite il sito ufficiale iliad.it è possibile verificarla, ma non è estesa in tutte le città e in tutte le zone.

Può dunque risultare una buona offerta per chi ha meno pretese rispetto ad un lavoratore o ad una famiglia numerosa.

