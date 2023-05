Elezioni comunali a Pisa 2023, risultati: ballottaggio tra Martinelli e Conti

Elezioni comunali Pisa 2023, i risultati in diretta. Ecco tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio in ben 790 comuni italiani presi in esame. Di seguito allora i risultati nella città di Pisa, dove a contendersi il “titolo” sono stati ben sei candidati.

Elezioni comunali a Pisa 2023, risultati

Le elezioni di questi due giorni hanno spronato i cittadini a votare nelle varie città, per scegliere le nuove guide nei 790 comuni coinvolti. I votanti hanno così l’opportunità di eleggere – in totale – 766 sindaci. Oltre al ruolo di “primo cittadino”, ci sono anche le votazioni per 10.150 consiglieri. Per l’occasione TrueNews.it ha seguito in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Pisa. Dopo lo spoglio, si va al ballottaggio tra 15 giorni tra il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Michele Conti che ha ottenuto il 49,96% dei voti, quello di centrosinistra e M5s Paolo Martinelli con il 41,12%.

Seguono gli altri candidati erano Francesco Auletta (Unione Popolare e Una città in comune) che ha preso il 6,73%, Rita Mariotti (lista civica Rita Mariotti sindaco) che si è fermata all’1,34%, Alexandre Dei (lista Patto Civico 2023) allo 0,63%, Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana) allo 0,22%.

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali a Siena 2023, risultati: ballottaggio tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti

Pisa 2023, tutti i candidati

La città di Pisa, che conta poco più di 90.000 abitanti, può vantare ben sei candidati per la posizione di sindaco della località toscana. Questo potrebbe portare al ballottaggio i due più votati, nell’eventualità in cui nessuno dovesse ottenere più del 50% delle preferenze.

Ecco di seguito i nomi dei candidati e le liste che appoggiano le rispettive candidature:

Alexandre Dei , liste Patto Civico 2023

, liste Patto Civico 2023 Francesco Auletta (detto Ciccio), liste Unione Popolare e Una città in comune

(detto Ciccio), liste Unione Popolare e Una città in comune Rita Mariotti , liste Rita Mariotti Sindaco

, liste Rita Mariotti Sindaco Paolo Martinelli , liste Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle persone e Movimento 5 Stelle

, liste Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle persone e Movimento 5 Stelle Edoardo Polacco , liste Comitato Libertà Toscana

, liste Comitato Libertà Toscana Michele Conti, liste Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia UDC – PLI e Pesciatini per Pisa.

I primi dati

Questi i dati dopo diverse sezioni:

Conti (CDX) 48,8%

Martinelli (CSX-M5S) 44,3%

Auletta (SX) 4,19 %