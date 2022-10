Ilaria Cucchi ha il Covid, assente alla “prima” del nuovo Senato

Ilaria Cucchi, causa Covid, non ha potuto presenziare alla prima seduta del Senato. La neo senatrice infatti, eletta a Palazzo Madama con Sinistra Italiana e Verdi, ha dovuto assentarsi al primo appuntamento della nuova legislatura.

Ilaria Cucchi ha il Covid, assente alla “prima” del Senato

In merito alla sua assenza alla prima Seduta del Senato della repubblica, Ilaria Cucchi ha voluto scrivere un messaggio sui social. La neo senatrice, a seguito dei risultati delle ultime elezioni politiche, è stata eletta nelle fila diAlleanza Verdi – Sinistra italiana.

“Gli imprevisti della vita. Essere eletti in Senato e non poter partecipare alla seduta d’insediamento per via del covid – ha infatti scritto – avrei voluto stringere la mano a Liliana Segre, stamattina. Sarebbe stato per me il modo più bello di iniziare questa nuova avventura. Ma ci saranno presto altre occasioni”.

“Difenderò i diritti umani e sociali”

Sempre nel messaggio social, Ilaria Cucchi ha poi voluto sottolineare a cosa sarà rivolto il suo impegno politico.

“Cercherò di essere la vostra voce – ha infatti affermato – di tutti voi che mi avete supportata in questi anni, che mi avete dato fiducia. Di tutti voi che credete nell’importanza di difendere i diritti umani, sociali e civili. Sono onorata, emozionata e lavorerò con serietà e dedizione. Ci riuscirò perché saprò che siete con me”.