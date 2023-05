Lieto fine, l’ultimo singolo di Carl Brave: testo e video

Mentre il mese di Maggio volge al termine, a non finire sono le produzioni in campo musicale. Eccoci con Carl Brave e con il suo nuovo singolo: Lieto fine.

Il 33enne presenta così una nuova canzone a poche settimane dall’inizio del suo tour.

Lieto fine, il testo dell’ultimo singolo di Carl Brave

Il 2023 è stato un anno molto ricco per il panorama musicale. Tra i tanti autori italiani c’è anche Carl Brave, tornato a farsi sentire con la sua nuova creazione, Lieto fine. Rapper molto apprezzato, il classe ’89 ha annunciato anche alcune date del suo tour estivo.

Il suo ultimo singolo parla invece di Roma, omaggio alla sua città natale. Un legame profondo che non si può nemmeno etichettare come “amore”, perché si tratta di qualcosa di viscerale e tanto profondo da superare qualsiasi cosa.

Di seguito il testo del brano:

Coatti con il Porsche

Si fanno il lungomare

Io sto come in K-Hole

Sembra un’ eternità

La polizia a cavallo

Imbottiglia le strade

Turisti a Mr.Brown

A bere la città

Le curve del Gianicolo

La vista mozza il fiato

E mi sento ridicolo

Quando ti scrivo a caso

Che ne ho bevute troppe

E ricucio le toppe

Cancella questa notte

Il cielo che tuona, le curve di Roma

tu in auto che Mettevi Ma Ma Ma “My Sharona”

Eri un tocco di classe eri una Rabona

La cosa più bella inventata fin’ora

Il rosso ti dona

la tua vita nuova

Cercavo una rogna e mi sei cascata sopra

Noi in mezzo all’ Olimpico a fare la ola ancora e ancora

Cerco un lieto fine

Ancora

Ancora

Noi tra favole e favelas

Non mollare mai la presa

Vinceremmo il premio strega se scrivessimo di noi

E mi butterò sull’alcool, e lo so che avrò la peggio

Come un pugile attempato contro un giovane se stesso

Non avevi tutti i torti

È una notte alla Bukowsky

Forse mi farò un safari

Tra i leoni da tastiera

In giro solo L’Italpol

E domani c’ho una call

A cui non risponderò

Di me

Il cielo che tuona, le curve di Roma

tu in auto che Mettevi Ma Ma Ma “My Sharona”

Eri un tocco di classe come una Rabona

La cosa più bella inventata fin’ora

Il rosso ti dona, la tua vita nuova

Cercavo una rogna e mi sei cascata sopra

Noi In mezzo Olimpico a fare la Ola ancora e ancora

Cerco un lieto fine

Ancora

Ancora

E mi hai strappato come fossi un cerotto

Che nascondeva tutti i tagli che hai

solo io sapevo che c’era sotto

C’era un mare di guai

Il video della canzone