È venuta a mancare in serata di giovedì 14 luglio Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. Aveva 73 anni.

È morta Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump

Ivana Marie Zelníčková, già coniugata Trump, nata a Gottwaldov il 20 febbraio 1949, era un’imprenditrice, personaggio televisivo ed ex modella ceca naturalizzata statunitense.

Ivana Zelníčková, fotomodella, è divenuta celebre principalmente per il suo matrimonio con il magnate dell’edilizia Donald Trump, 45º Presidente degli Stati Uniti d’America, con il quale è stata sposata dal 1977 al 1992 e con il quale ha avuto tre figli, Donald jr., Ivanka ed Eric.

La battaglia legale

Ivana era coinvolta in una battaglia legale con l’ex marito per la possibilità di continuare a sfruttare il cognome Trump per le proprie attività.

L’amore con Rossano Rubicondi

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono stati insieme: tra i due è stato un matrimonio lampo, durato pochi mesi, nel 2008. Lei era molto più grande di lui: lei aveva 59 anni e lui 36. Il 1º dicembre 2008 Ivana confermò la separazione.

Dopo il divorzio dall’imprenditrice, Rubicondi aveva attraversato una profonda crisi.

In precedenza Ivana si era sposata con l’amico d’infanzia George Syrovatka.