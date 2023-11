Il professore 2 non va in onda: ecco perchè (e le nuove date)

Un Professore 2 non andrà in onda giovedì 6 novembre 2023 perchè l'appuntamento con la prima puntata slitta al 23 novembre.

Il professore 2 non va in onda: ecco perchè

Niente Un Professore 2 oggi giovedì 16 novembre 2023 non va in onda. La fiction con Alessandro Gassman cambia programmazione su Rai 1 perchè il successo del tennis e delle Atp Finals di Torino ha cambiato i piani della programmazione in Rai. La gara di tennis è pronta ad attirare migliaia di spettatori. In particolare i successi di Jannik Sinner hanno portato ad un ripensamento del palinsesto.

Le nuove date della messa in onda

Stando a quanto emerge dai palinsesti comunicati finora, un nuovo cambio di programmazione per la fiction è previsto anche per il 7 dicembre. Ecco uno schema riassuntivo con le date di messa in onda della fiction.

Prima puntata (episodi 1 e 2) – in onda giovedì 23 novembre 2023 ;

(episodi 1 e 2) – in onda ; Seconda puntata (episodi 3 e 4) – in onda giovedì 30 novembre 2023 ;

(episodi 3 e 4) – in onda ; Terza puntata (episodi 5 e 6) – in onda martedì 5 dicembre 2023 ;

(episodi 5 e 6) – in onda ; Quarta puntata (episodi 7 e 8) – in onda giovedì 14 dicembre 2023 ;

(episodi 7 e 8) – in onda ; Quinta puntata (episodi 9 e 10) – in onda giovedì 21 dicembre 2023 ;

(episodi 9 e 10) – in onda ; Sesta puntata (episodi 11 e 12) – in onda giovedì 28 dicembre 2023.

La fiction su Rai 1 può subire ulteriori variazioni.