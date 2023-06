Il primo passo sulla luna, nuovo singolo di Laura Pausini: testo e video

Giunti alle battute d’arresto, il mese di Giugno non si ferma e continua a presentare diverse novità. Negli ultimi giorni si registra il nuovo singolo di Laura Pausini, dal titolo Il primo passo sulla luna.

Di seguito testo, significato e video della canzone.

Il primo passo sulla luna, testo del singolo di Laura Pausini

Quando si parla di Laura Pausini, si pensa ad una artista che ha ormai scalato le gerarchie nel panorama musicale italiano (e non solo). La cantante emiliana continua però a raccontarsi e si mostra con un nuovo singolo, intitolato Il primo passo sulla luna.

Si tratta di una storia d’amore che ferisce e che porta a sentirsi inadatti, poiché dominata da ripetute incomprensioni e sensazioni negative. Sebbene la “protagonista” abbia tutte le intenzioni per riconciliare il rapporto, lo stesso non si può dire dall’altra parte. I due amanti non riescono dunque a trovare un punto di incontro.

Di seguito il testo del brano:

Uoh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh

Capita di rimanerci male per una discussione

Di non avere sulle cose la stessa identica opinione

A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione

A volte bevi del veleno, a volte è un’impressione

Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene

Sull’amor proprio non c’è discussione

Ma i fatti sono prove e non ci piove

Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro

Perché è come avere sete con il mare dentro

Tu non mi concedi mai uno sconto

È più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

È quasi un’equazione elementare per quel che vale

È una questione di principio e non un fatto personale

Ed è evidente, non ne vuoi parlare

Però davanti a un bivio sono sempre due le strade

Dove scegliere di andare

Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene

Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro

Perché è come avere sete con il mare dentro

Tu non mi concedi mai uno sconto

È più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Avere sete con il mare dentro

Più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Il video della canzone