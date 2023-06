Il solito lido, l’ultimo singolo di Francesco Renga con Nek: testo e video

Il mese di Giugno ha presentato un palinsesto infinito di nuove canzoni. Approfittando della stagione estiva ecco Francesco Renga che presenta il suo ultimo singolo, Il solito lido, coadiuvato dalla voce di Nek.

Una coppia non più inedita.

Il solito lido, il testo dell’ultimo singolo di Francesco Renga insieme a Nek

Coppia che vince non si cambia. Ecco perché Nek e Francesco Renga hanno deciso di incidere insieme un nuovo singolo, dal titolo Il solito lido. Dopo il successo del pezzo L’infinito più o meno, i due artisti tornano in grande stile, pur cambiando tematiche e musicalità.

Un sound ritmato e coinvolgente, con l’obiettivo di trasmettere un chiaro messaggio: cercare sempre la felicità, nonostante le avversità che la vita pone davanti. Una canzone che, in chiave ironica, vuole dare spinta e coraggio agli ascoltatori.

Di seguito il testo del brano:

Che giorno di mer*a

saranno almeno due ore che sono le undici e mezza

e l’universo è contro di me, pretende vendetta

per quella cicca che distrattamente ho gettato per terra

o per essermi abituato alla guerra

Che periodo di mer*a

che non ho neanche più voglia di cantare sotto la doccia

o di pensare a Londra guardando cadere la pioggia

perché mi ha tolto l’ombrello e dalla clessidra la sabbia

ma ora vado a riempirla

Sai

mi sento stanco, amareggiato

e cammino a passo lento

verso la fine del mondo

con la camicia e l’infradito

e se non mi faccio vivo

mi trovi al solito lido

mi trovi al solito lido

mi trovi al solito lido

la fritturina, birra alla spina

Ma che estate di mer*a

saranno almeno due anni che aspetto l’estate promessa

ma sono fuori forma e l’umore che tocca per terra

malgrado tutto io voglio soltanto un ghiacciolo alla menta

che prendere fiato è una scelta

Sai

mi sento stanco, amareggiato

e cammino a passo lento

verso la fine del mondo

con la camicia e l’infradito

e se non mi faccio vivo

mi trovi al solito lido

mi trovi al solito lido

mi trovi al solito lido

la fritturina, birra alla spina

Io voglio solamente commentare i fondoschiena

scorretto come un film degli anni ’80 di Vanzina

sentirmi l’imperatore mentre bevo una Corona

sentirmi vivo e fare il morto in mezzo alla piscina

e se ti manco ci potevi pensare prima

O no? o no?

Al solito lido

al solito lido

mi trovi al solito lido

la fritturina, birra alla spina

con tua cugina

oh, e tua cugina poi?

Boh

Il video della canzone