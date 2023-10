Fedez a Belve, la Rai lo respinge e la Fagnani conferma: “Hanno ritenuto non opportuno”

Fedez a Belve non ci sarà come ospite in questa edizione. La notizia ha trovato conferme proprio dalla conduttrice Fagnani.

Fedez a Belve non ci sarà: la Rai ha messo un veto sulla presenza del rapper nel programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La stessa conduttrice ha confermato la notizia che era circolata con forza.

Fedez a Belve, la Rai lo respinge

Fedez a Belve non ci sarà: la notizia del rifiuto della Rai per la presenza del rapper nel programma della Fagnani è circolata con forza, trovando delle conferme. La risposta sembrerebbe quasi ovvia visti i tanti problemi che ci sono stati tra la Rai e lo stesso rapper. Dal bacio sul palco con Rosa Chemical a Sanremo agli attacchi del rapper alla dirigenza Rai nel Concertone del primo maggio 2021.

Il Movimento 5 Stelle con Carotenuto e il Pd con Orfini chiedono alla TV pubblica di spiegare “Se fosse confermato ci troveremmo di fronte a un veto ridocolo e grave” dice il capogruppo pentastellato in commissione vigilanza Rai mentre per il dem Orfini “la dirigenza Rai chiude trasmissioni di successo e le sostituisce con catastrofici flop, non è la Rai è Telemeloni”

La Fagnani conferma: “Hanno ritenuto non opportuno”

A confermare la notizia sul veto della Rai sulla presenza di Fedez a Belva è stata la stessa conduttrice Francesca Fagnani che ha pubblicato una storia su Instagram: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno“. Con un sincero atto di coraggio la conduttrice conclude: “Magari non finirà cosi” .

