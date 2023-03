Denise Pipitone, prelevato DNA di una 20enne a Roma: si attendono news

Potrebbero esserci importanti risvolti per quanto riguarda uno dei casi più seguiti degli ultimi anni, ovvero quello di Denise Pipitone, bambina scomparsa nel 2004 senza lasciare tracce. Eppure negli anni le ricerche sono state tante e, in alcuni casi, sembrava anche che si fosse arrivati alla soluzione. Arriva però una notizia da Roma: gli investigatori hanno prelevato del DNA per confrontarlo con quello di Denise Pipitone, nonostante le poche informazioni che hanno non si leghino al caso.

I genitori asettano così news. Denise Pipitone, prelevato DNA per confronto La vita di Piera Maggio e Pietro Pulizzi è stata completamente stravolta il 1 Settembre 2004, quando Denise Pipitone è improvvisamente scomparsa, a Mazara del Vallo. Più di 18 anni, senza mai ritrovare la propria bambina. Nelle ultime ore giunge una notizia dalla capitale, con gli investigatori che hanno prelevato il DNA da una giovane 20enne (nata intorno al 2002), che risulterebbe così più piccola di Denise. La ragazza si chiama Denisa Beganovic e avrebbe origini bosniache. Vive in un campo rom di Roma. A far trapelare la notizia è stato Quarto Grado, durante l'ultima puntata. Questo ha portato i genitori ad una pronta risposta. Sorpresi dall'accaduto, hanno rilasciato una breve comunicazione: "Siamo stati informati ieri sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose". I due genitori non vogliono illudersi ancora ma, d'altra parte, non possono che attendere notizie in merito. A "rimproverare" l'operato è stato però il legale della famiglia, vista la delicatezza del caso: "Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere". Sarebbe stato opportuno avvisare i genitori prima che la notizia venisse diffusa. Adesso non possono fare altro che aspettare e sperare.