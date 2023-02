Elena Fanchini, chi era la campionessa morta a 37 anni: vita privata, marito, figli, malattia e tumore

Elena Fanchini è stata una campionessa italiana del mondo dello sci. Purtroppo, la sua vita si è spenta a soli 37 anni lasciando tanto rammarico nel mondo dello sport italiano.

Elena Fanchini, chi era la campionessa morta a 37 anni: vita privata

Il mondo dello sci è in lutto: si è spenta all’età di 37 anni la campionessa Elena Fanchini. Le ultime ore le ha trascorse nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Sofia Goggia le aveva dedicato il successo nella discesa di Cortina d’Ampezzo con queste parole: “Voglio dedicare la vittoria ad Elena Fanchini che sta attraversando un momento delicato”. La Fanchini aveva due sorelle Nadia e Sabrina, anche loro sciatrici di alto livello, e lei stessa è stata un’atleta olimpionica.

La prima importante medaglia fu l’argento ai mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva, la Fanchini nel 2005. Nello stesso anno, conquistò anche la medaglia d’argento nella discesa libera ai Mondiali juniores di Bardonecchia, dietro alla sorella Nadia. Il giorno dopo arrivò un bronzo nel supergigante, dietro ancora una volta alla stessa Nadia. Quindi, la prima vittoria in Coppa del Mondo, sempre nel 2005, nella discesa libera di Lake Louise. In mezzo, qualche difficoltà di troppo dovuta anche alla rottura dei legamenti del ginocchio sinistro che la costrinse ai box per tutta la stagione 2008-2009. Il 16 gennaio 2015, Elena registrò la seconda vittoria in Coppa del Mondo, stavolta nella discesa di Cortina d’Ampezza.

Elena Fanchini: marito e figli

La sciatrice era sposata con Devid Salvadori, tecnico azzurro. Insieme avevano avuto due figli piccoli, Alessandro e Davide.

La malattia: il tumore

La Fanchini era malata da tempo e per questo, insieme anche al alcuni infortuni, si era ritirata dall’attività agonistica per affrontare una sfida importante per la sua vita.

Nel 2018 dovette annunciare di non poter partecipare ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 a causa di un tumore, come confermò lei stessa sui social: “A tutti é capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni”. Infine, Fanchini decise di annunciare il ritiro il 22 aprile 2020.

