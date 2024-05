Gay (Zest): “Open innovation, la chiave per velocizzare l’accesso al mercato di innovazione e ricerca”

All’evento Il giorno de La Verità, organizzato dal quotidiano di Maurizio Belpietro che ha coinvolto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi esponenti del Governo in un dibattito su economia, politica e geopolitica nei rapporti tra Italia ed Europa, Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest ha affermato: “Per accelerare il processo di innovazione del Paese nella direzione della twin transition è necessario puntare sulla creazione e lo sviluppo delle startup, la nuova impresa tecnologica e sostenibile, sulla collaborazione tra le stesse startup e le imprese e su nuovi modelli di partenariato pubblico-privato. Se vogliamo vincere questa sfida, serve un cambio di paradigma.

Gay: “Incentivi fiscali per dare maggiore impulso allo sviluppo del Paese”

Gay ha proseguito: “L’Open Innovation può essere la chiave per velocizzare l’accesso al mercato dell’innovazione e della ricerca che nasce in ambito pubblico e, allo stesso tempo, lo strumento per portare più velocemente nel tessuto imprenditoriale italiano le tecnologie delle startup. Come Zest, con un portafoglio di oltre 250 startup operative sui principali trend tecnologici e un network di oltre 100 corporate partner, siamo impegnati quotidianamente ad avvicinare questi mondi. Alcune misure, come il potenziamento degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e la previsione di incentivi per le aziende che svolgono attività di Open Innovation, potrebbero dare ulteriore impulso allo sviluppo economico del Paese, con un impatto importante anche in termini occupazionali”