I fatti vostri non va in onda oggi 18 novembre: i motivi e perché i programmi Rai stanno saltando

I fatti vostri non va in onda nemmeno nella giornata di venerdì 18 novembre 2022. Per la seconda giornata consecutiva il programma subisce lo stop a causa dello sciopero dei tecnici della Rai. Ecco, dunque, i motivi che hanno bloccato alcune trasmissioni.

La scelta della non messa in onda del programma riguarda lo sciopero della SNAP. Di solito, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle ore 11,30 su Rai 2 con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay.

Perché i programmi Rai stanno saltando

Il palinsesto Rai sarà stravolto causa proteste dei tecnici. Lo SNAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Produzione tv, ha proclamato uno sciopero per il 17 e il 18 novembre per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News.

Tanti programmi tv amati dagli italiani non andranno in onda in questi giorni.

Lo SNAP ha annunciato lo sciopero con un comunicato ufficiale in cui ha spiegato anche i motivi principali dietro la protesta dei tecnici: “Decadimento della qualità del lavoro nel CPTV di Roma minata ed erosa continuamente soprattutto da agenti esterni. Clima di tensione vissuto dal dipendente nello svolgimento delle attività produttive dovuta alla cronica carenza di organico.

Fallimento della formazione professionale dei nuovi assunti. Il mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale”. L’elenco non si chiude qui: “Aberrante gestione delle risorse umane che nega diritti e propina vessazioni; reiterata violazione degli istituti contrattuali che mirano unicamente a penalizzare economicamente il lavoratore; certa e incontrovertibile responsabilità della catena decisionale aziendale in ogni ordine e grado incapace e inadeguata ad assolvere il proprio compito specie in questi ultimi anni”.

