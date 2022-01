Chi è Benedetta Mazza, vip di “Back to school”

Benedetta Mazza è una modella, showgirl e attrice originaria di Parma di 31 anni. È nota al pubblico per la sua partecipazione ad alcuni show televisivi come Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Ecco chi è Benedetta Mazza.

Chi è Benedetta Mazza

Benedetta Mazza è nata a Parma e oggi ha 31 anni. Ha una sorella, Ilaria, alla quale è molto legata, mentre con i genitori, che sono separati, ha sempre avuto un rapporto difficile.

Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, è stata notata da un selezionatore di Miss Italia. Grazie al suo bellissimo viso e al suo fisico da urlo, 173 centimetri per 54 chili di peso, ha ottenuto il titolo di Miss Parma. Ha così avuto accesso alla kermesse nazionale. Sebbene abbia riscosso immediato successo nel mondo dello spettacolo, il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di affermarsi come stilista.

Nel frattempo però ha partecipato ad alcuni show televisivi che l’hanno resa popolare.

Si ricordano per esempio il ruolo della Professoressa in L’eredità, e quello come volto di Rai Gulp, il canale interamente dedicato ai ragazzi e ai bambini. Successivamente Benedetta Mazza ha partecipato a Pechino Express in coppia con Raffaella Modugno nel duo delle Naturali, e l’anno successivo è stata concorrente di di Tale e Quale Show. Nel 2018, invece, ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Nel 2021 è stata selezionata come concorrente vip di Back to school, la trasmissione condotta da Nicola Savino in cui i protagonisti devono cimentarsi, a distanza di anni, con il famigerato esame di quinta elementare.

La vita privata della showgirl

La vita privata di Benedetta Mazza è sempre stata sotto i riflettori ed è anche stata piuttosto movimentata. Attualmente la showgirl è fidanzata con Omar Hassan, pittore e pugile italoegiziano, ma alle spalle ha due storie importanti. La prima con l’attore Matteo Branciamore, a cui è stata legata per circa tre anni. La seconda con il calciatore Dani Osvaldo per il quale tre mesi dopo averlo conosciuto ha deciso di mollare il lavoro in Italia per seguirlo in Argentina.

Dopo soli tre mesi di convivenza, tuttavia, la relazione è finita e Benedetta è rientrata in Italia dove ha dovuto faticare per tornare nel giro del mondo dello spettacolo. Nella Casa del Grande Fratello ha avuto una liaison con Stefano Sala (ex di Dayane Mello) conclusasi all’uscita dei concorrenti dalla casa.