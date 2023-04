Hakimi, moglie chiede il divorzio ma riceve una brutta notizia dalla banca

Una vicenda che sembrava archiviata e che, improvvisamente, torna a galla. La moglie di Hakimi ha chiesto il divorzio, cominciando già le pratiche della separazione. La coppia ha avuto due figli e adesso dovranno decidere come organizzarsi, tra mantenimento e affidamento.

Divorzio tra Hakimi e la moglie Hiba Abouk

Diverso tempo fa Achraf Hakimi era stato accusato di violenza sessuale, vicenda poi passata in secondo piano e quasi “dimenticata”. Ritorna però a galla il nome del terzino in forza al PSG, visto che la moglie Hiba Abouk – attrice spagnola – ha confermato di aver cominciato le pratiche per il divorzio dal calciatore.

Lei stessa ha voluto specificare che la sua decisione non è dipesa dall’accusa di violenza a carico di Hakimi e che il loro rapporto era ormai giunto ai titoli di coda. Recatasi dunque in banca, la 36enne ha però scoperto che il giocatore non ha nulla di intestato a suo nome e che, quindi, lei non avrebbe il “diritto” di percepire la metà dei suoi beni. Una notizia riportata da First Mag, che metterebbe in difficoltà la moglie del calciatore. I due dovranno così accordarsi per il mantenimento dei due figli.

La coppia, conosciutasi grazie ad amici comuni, si è subito legata e si è unita in matrimonio nel 2020, stesso in cui ha messo alla luce Amin, il primogenito. Nel 2022 è stato messo al mondo Naim. Hakimi ha 24 anni, Hiba Abouk ne ha 36. I due hanno sempre dimostrato di non sentirsi limitati dalla differenza di età, ma adesso si ritrovano ad un bivio.

Lei chiederà ai legali di agire come possibile, visto che ogni bene del giocatore è intestato alla madre. Bisognerà discutere di affidamento e mantenimento dei due bambini, anche perché Hakimi è uno dei calciatori più ricchi e pagati della Ligue 1. A conti fatti, il divorzio appare cosa certa.