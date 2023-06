I peggiori giorni: trama, quando esce, dove vederlo, cast e trailer del film

I peggiori giorni è un film con la regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. I due, come spesso è capitato, sono ancora i protagonisti nel film insieme ad altri attori che vanno a rappresentare un cast corale ed importante.

I peggiori giorni: trama

I peggiori giorni è un film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Ecco la sinossi ufficiale: “Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete. Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore. Dopo i migliori giorni arrivano sempre i peggiori giorni! Quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie”.

I peggiori giorni: quando esce e dove vederlo

Il film sarà presentato in anteprima al Taormina Filf Fest il prossimo 29 giugno e arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 agosto.

I peggiori giorni: cast

Il cast scelto del film è corale e ben assortito:

Edoardo Leo

Massimiliano Bruno

Anna Foglietta

Renato Carpentieri

Fabrizio Bentivoglio

Giuseppe Battiston

Claudia Pandolfi

Anna Ferzetti

Neri Marcorè

Ricky Memphis

Rocco Papaleo

Giovanni Stori

Sara Baccarini

Marco Bonini

Liliana Fiorelli

Massimo Wertmüller

Il trailer del film